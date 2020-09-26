إصابة 3 خلال مشاجرة بسبب معاكسة فتاة فى الجيزة

نشبت اليوم السبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب معاكسة فتاة في الجيزة، ما أسفر عن إصابة 3 بإصابات متنوعة، وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 3 من المتشاجرين، بسبب معاكسة فتاة.ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة التحقيق.