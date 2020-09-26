«الرى» توعى شباب الكاتدرائية بأهمية ترشيد المياه
السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:02 م
وائل القمحاوىطباعة
نظمت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، ندوة توعوية لشباب أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكاتدرائية المصرية بالعباسية.
أدار الندوة المهندس هشام صابر شهاب، رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، والذي أكد من خلالها ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه وأهمية تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأوضح "شهاب"، استراتيجية "4 تاءات" والمتضمنة تحسين نوعية المياه وتنميتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المواتية، كما أوصت الندوة بضرورة مواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية واحترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها.
أدار الندوة المهندس هشام صابر شهاب، رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، والذي أكد من خلالها ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه وأهمية تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأوضح "شهاب"، استراتيجية "4 تاءات" والمتضمنة تحسين نوعية المياه وتنميتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المواتية، كما أوصت الندوة بضرورة مواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية واحترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها.