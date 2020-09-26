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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرى» توعى شباب الكاتدرائية بأهمية ترشيد المياه

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:02 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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نظمت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، ندوة توعوية لشباب أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكاتدرائية المصرية بالعباسية.

أدار الندوة المهندس هشام صابر شهاب، رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، والذي أكد من خلالها ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه وأهمية تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأوضح "شهاب"، استراتيجية "4 تاءات" والمتضمنة تحسين نوعية المياه وتنميتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المواتية، كما أوصت الندوة بضرورة مواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية واحترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها.

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