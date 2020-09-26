«الرى» توعى شباب الكاتدرائية بأهمية ترشيد المياه

نظمت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، ندوة توعوية لشباب أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكاتدرائية المصرية بالعباسية.أدار الندوة المهندس هشام صابر شهاب، رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، والذي أكد من خلالها ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه وأهمية تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.وأوضح "شهاب"، استراتيجية "4 تاءات" والمتضمنة تحسين نوعية المياه وتنميتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المواتية، كما أوصت الندوة بضرورة مواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية واحترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها.