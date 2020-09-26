أوكرانيا: العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة العسكرية المنكوبة

أفاد بيان لوزراة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، بالعثور على الصندوقين الأسودين لطائرة عسكرية، بعد يوم من تحطمها في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل.من جهته، قال وزير الدفاع أندري تاران: "خبراء عسكريون فحصوا موقع الحادث بمدينة تشوهويف بمنطقة خاركيف، ليحددوا بدقة سبب التحطم"، مضيفًا: "بالطبع هذه مأساة مروعة، سنجد الأسباب، وستتم صياغة الاستنتاجات النهائية بعد تقييم الصندوقين الأسودين للطائرة"، طبقًا لبيان من وزارته.فيما أشارت معلومات أولية إلى أن الصندوقين الأسودين كانا على متن الطائرة، بينما لقي 25 شخصًا حتفهم.وكانت هيئة الدفاع المدني في العاصمة كييف قد ذكرت أن شخصين فقط نجيا، ولقي 25 شخصًا حتفهم في وقت متأخر من أمس الجمعة، إثر تحطم طائرة عسكرية طراز «أنتونوف إن- 26» في شرق أوكرانيا.ويعتقد أن 27 شخصًا كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت لدى اقترابها من ممر الهبوط، من بينهم 7 من أفراد الطاقم و20 طالبًا من طلبة الكلية الجوية.في السياق نفسه، نشر حاكم خاركيف، ألكسي كوشيرا، رسالة عن الحادث عبر تطبيق «إنستجرام»، جاء فيها أن أحد محركات الطائرة تعطل، إلا أن سبب تحطم الطائرة خلال الطلعة التدريبية لم يتأكد بعد.