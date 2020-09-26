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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا: العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة العسكرية المنكوبة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:37 م
الطائرة العسكرية
الطائرة العسكرية المنكوبة
أبوزيد على
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أفاد بيان لوزراة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، بالعثور على الصندوقين الأسودين لطائرة عسكرية، بعد يوم من تحطمها في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل.

من جهته، قال وزير الدفاع أندري تاران: "خبراء عسكريون فحصوا موقع الحادث بمدينة تشوهويف بمنطقة خاركيف، ليحددوا بدقة سبب التحطم"، مضيفًا: "بالطبع هذه مأساة مروعة، سنجد الأسباب، وستتم صياغة الاستنتاجات النهائية بعد تقييم الصندوقين الأسودين للطائرة"، طبقًا لبيان من وزارته.

فيما أشارت معلومات أولية إلى أن الصندوقين الأسودين كانا على متن الطائرة، بينما لقي 25 شخصًا حتفهم.

وكانت هيئة الدفاع المدني في العاصمة كييف قد ذكرت أن شخصين فقط نجيا، ولقي 25 شخصًا حتفهم في وقت متأخر من أمس الجمعة، إثر تحطم طائرة عسكرية طراز «أنتونوف إن- 26» في شرق أوكرانيا.

ويعتقد أن 27 شخصًا كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت لدى اقترابها من ممر الهبوط، من بينهم 7 من أفراد الطاقم و20 طالبًا من طلبة الكلية الجوية.

في السياق نفسه، نشر حاكم خاركيف، ألكسي كوشيرا، رسالة عن الحادث عبر تطبيق «إنستجرام»، جاء فيها أن أحد محركات الطائرة تعطل، إلا أن سبب تحطم الطائرة خلال الطلعة التدريبية لم يتأكد بعد.

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