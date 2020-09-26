عرض أولى حلقات «أسود فاتح» منتصف الليل عبر منصة «شاهد»

تعرض منصة «شاهد» الرقمية، بعد منتصف الليل، أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد "أسود فاتح" الذي تخوض به هيفاء وهبي أولى تجاربها الدرامية خارج الموسم الرمضاني.ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل عبر أحد تطبيقات المحمول بالتزامن مع عرضه على منصة شاهد الرقمية.وينتظر بشغف صناع العمل رد فعل الجمهور على العمل المقرر عرضه على شبكة mbc في شهر نوفمبر المقبل.وقد علم "الدستور" أن هيفاء وهبي حصلت على أجر وصل إلى 5 ملايين دولار نظير بطولتها للعمل.وطرحت الشركة المنتجة للعمل مؤخرا 12 أفيشا دعائيا للمسلسل في إطار الحملة الترويجية له، وتصدر نجوم العمل البوسترات الرئيسية لكل منهم بمفرده، فضلا عن بوستر رئيسى جمع أبطال العمل وفى وسطهم بطلة المسلسل هيفاء وهبى.وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها وتنقلب حياتها رأسًا على عقب لتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة، والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع، وتسعى للانتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، وحياتها التي سلبت منها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نورالدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.