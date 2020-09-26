رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نقل البرلمان»: القطار الكهربائى إضافة كبيرة لإنجازات السيسى

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:45 م
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
لأكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع القطار الكهربائى سيكون واحدًا من أهم المشروعات القومية الكبرى فى سجل إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا فى مجال إنجاز العديد من مشروعات النقل القومية الكبرى بمختلف أنواعها.

وأشاد "زين الدين" فى بيان اليوم السبت، بالقضايا التي ناقشها الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال الاجتماع الموسع الذى عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع كل من السفير الصيني بالقاهرة السيد لياو لي تشانج ومسئولي تحالف أفيك كريك الصيني المنفذ لمشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان، وذلك لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروع وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، مثمنًا تأكيد وزير النقل على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وعمق العلاقات المصرية الصينية وأن مصر تتطلع لزيادة مساحة التعاون المشترك في كل المجالات ومنها قطاع النقل واهتمام مصر بمبادرة الحزام والطريق التي تتبناها الصين وأن مصر تنفذ خطة لتطوير كل موانيها وتنفذ مشروعات ضخمة في مجال الطرق لربط كل أنحاء الجمهورية، خاصة التي تربط البحرين الأحمر والمتوسط.
ووجه النائب محمد عبدالله زين الدين التحية للفريق كامل الوزير على تأكيده على ضرورة الانتهاء من مشروع القطار الكهربائى قبل أكتوبر 2021، خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديدًا في قلب المدن الجديدة مطالبة الوزير من الجانب الصيني بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق فيما يتعلق بالشق التمويلي الخاص بمشروع امتداد مشروع القطار الكهربائى جنوبًا إلى المدينة الرياضية بطول 14 كم ليشمل 3 محطات وشمالًا إلى محطة العاشر2 بطول حوالي 5.3 كم ليشمل محطة واحدة، وذلك من خلال التفاوض مع بنك إكزيم الصيني.
أشاد "زين الدين" بتأكيد وزير النقل بأن الوزارة لديها مخطط طموح لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، حيث ستقوم بإنشاء أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي والديزل (وحدات متحركة للسكة الحديد والمترو والمونوريل) بشرق بورسعيد وأن مجال توطين الصناعة يمكن أن يكون مجالًا للتعاون المشترك مع الشركات الصينية المتخصصة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

استجابة لـ«الدستور».. الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة «روميساء»

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

الصور

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

image description

170 مرشحًا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب فى أسيوط

image description

وزير الرياضة يشيد بإمكانيات القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط

image description

أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)

image description

وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين فى ماراثون الدراجات بأسيوط

الأكثر قراءة

استجابة لـ«الدستور».. الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة «روميساء»

حبس نجل حلمي طولان واثنين آخرين فى قضية الـ«فيرمونت»

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذة فى القاهرة

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج

نصيحة مهمة للسيطرة على نوبات القلق

جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يومًا من التطعيم

أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

وفاة الناشر السوري رياض الريس عن عمر 83 عامًا

«في البدء كان الحب».. رواية جديدة لمنال جلال عن دار المعارف

القومي للمسرح ينعي الراحل المنتصر بالله

استعدادات هيئة الكتاب لمعرض الإسكندرية (صور)