«نقل البرلمان»: القطار الكهربائى إضافة كبيرة لإنجازات السيسى

لأكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع القطار الكهربائى سيكون واحدًا من أهم المشروعات القومية الكبرى فى سجل إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا فى مجال إنجاز العديد من مشروعات النقل القومية الكبرى بمختلف أنواعها.وأشاد "زين الدين" فى بيان اليوم السبت، بالقضايا التي ناقشها الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال الاجتماع الموسع الذى عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع كل من السفير الصيني بالقاهرة السيد لياو لي تشانج ومسئولي تحالف أفيك كريك الصيني المنفذ لمشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان، وذلك لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروع وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، مثمنًا تأكيد وزير النقل على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وعمق العلاقات المصرية الصينية وأن مصر تتطلع لزيادة مساحة التعاون المشترك في كل المجالات ومنها قطاع النقل واهتمام مصر بمبادرة الحزام والطريق التي تتبناها الصين وأن مصر تنفذ خطة لتطوير كل موانيها وتنفذ مشروعات ضخمة في مجال الطرق لربط كل أنحاء الجمهورية، خاصة التي تربط البحرين الأحمر والمتوسط.ووجه النائب محمد عبدالله زين الدين التحية للفريق كامل الوزير على تأكيده على ضرورة الانتهاء من مشروع القطار الكهربائى قبل أكتوبر 2021، خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديدًا في قلب المدن الجديدة مطالبة الوزير من الجانب الصيني بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق فيما يتعلق بالشق التمويلي الخاص بمشروع امتداد مشروع القطار الكهربائى جنوبًا إلى المدينة الرياضية بطول 14 كم ليشمل 3 محطات وشمالًا إلى محطة العاشر2 بطول حوالي 5.3 كم ليشمل محطة واحدة، وذلك من خلال التفاوض مع بنك إكزيم الصيني.أشاد "زين الدين" بتأكيد وزير النقل بأن الوزارة لديها مخطط طموح لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، حيث ستقوم بإنشاء أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي والديزل (وحدات متحركة للسكة الحديد والمترو والمونوريل) بشرق بورسعيد وأن مجال توطين الصناعة يمكن أن يكون مجالًا للتعاون المشترك مع الشركات الصينية المتخصصة.