مصر الخديوية في حُلّة جديدة: زيادة المسطحات وتوحيد الألوان

تابعت محافظة القاهرة تطوير القاهرة الخديوية حسب أجندة عملها الخاصة بالمشروعات القومية، وشملت الأعمال طلاء العقارات الخديوية وأدرجت تطوير عدد من الميادين العامة بالمحافظة والشوارع وزيادة المسطحات وتوحيد الألوان.وتتأهب محافظة القاهرة في وقت قريب لافتتاح صينية ميدان التحرير بعد تطويرها كمتحف مفتوح أمام المواطنين، بمسلّة فرعونية و4 كباش تتراص من حولها.وقامت المحافظة في نفس الوقت بالمرور على العقارات التراثية بإزالة الإعلانات من على أوجه العقارات وزيادة المسطّح الأخضر بين العقارات التراثية بوسط البلد.وقال محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن محافظة القاهرة قدمت عملًا مميزًا في ملف تطوير القاهرة الخديوية، لافتًا لـ"الدستور" إلى أن التطويرات قائمة في الوقت الحالي بحديقة الأزبكية وجارٍ العمل على تطوير عدد من ميادين وسط البلد.من ناحيته، قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة لمنطقة الشرقية، إن حي مدينة نصر يستعد لتطويرات مشابهة بتطويرات مصر الجديدة، وأن التطويرات المقررة للحي ستجعل منه تحفة مشابهة لحي مصر الجديدة بعد تطويره.