%70 إقبالًا على معارض «أهلا مدارس»

قال المهندس أسامة مخيمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، إن نسبة الإقبال على معرض "أهلا مدارس" الرئيسي المقام في مدينة نصر تجاوزت 70%، مؤكدا أن هناك قبولا ورضا من رواد المعرض لدرجة أنهم يطالبون بمده بعد موعده الرسمي اليوم لفترة أخرى إضافية، ليتسنى لجميع الجمهور التسوق والاستمتاع بالتخفيضات الكبيرة.وأشار مخيمر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أن هناك 21 منفذا لشباب الخريجين تستمر حتى 20 أكتوبر المقبل في طرح كل المستلزمات المدرسية والأدوات الكتابية بأسعار مخفضة لن تقل عن نسبة 30%.وتابع أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين شاركت بنجاح في طرح منتجاتها بأسعار مخفضة، شملت شركات الزيوت والصابون والمخابز بالقاهرة الكبرى، وشركات قها وإدفينا، والشركات الأخرى، لتلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية.