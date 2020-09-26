بسنت نورالدين: «بلاش حُب الشير يطغى على إنسانيتنا»

علقت "اليوتيوبر" بسنت نورالدين على الزج باسمها فى السوشيال ميديا، بعد أنباء عن ارتباط طليقها الداعية معز مسعود بالفنانة حلا شيحة.وقالت عبر حسابها بـ"فيسبوك": "كلنا كبشر طبيعيين لما بنمر بتجربة صعبة.. بيتاخد كتير من روحنا وعمرنا لغاية لما بنعرف نتجاوزها.. ولما بنفتكرها غصب عننا.. بيصحى فينا جزء من الألم".وتابعت: "من الأذى الشديد ان اللي حواليك يتعاملوا معاك كإنك (شئ) مش انسان.. يستخدموا صورتك ويخوضوا فى حياتك الشخصية علشان انت شخصية مشهورة.. وكأن المشهور مش انسان من روح ودم واحساس".واستطردت: "افتح السوشال ميديا ألاقي حياتى مشاع.. صورتي ضمن مجموعة صور فيها غزل وضحك بسبب قدر ربنا (سبحانه وتعالى) كتبه عليا اني امر بيه، وخلاص القدر عدى وانتهى من حياتي.. انا مش حلوي مغطاة وغيرى مش حلوى مكشوفة..انا اختك وهي قد تكون بنتك الكلام ده مؤذي لينا ولأهلنا"."بلاش حُب الشير واللايك يطغى على انسانيتنا.. ودعوا الخلق للخالق.. دا (اماطة الأذى عن الطريق صدقة).. فما بالكم (بإماطة الأذى عن مشاعر الناس)".وكانت قصة زواج وتقرب الداعية معز مسعود من المرشدة السياحية بسنت نورالدين نجمة السوشيال ميديا، قد بدأت بتدوينة له عبر حسابه الشخصي "تويتر"، غازل فيها المرشدة السياحية قائلا: «جميل أن تعيد اكتشاف تاريخ بلدك وجمالها نتيجة جهد يستحق الاحترام، سعيد بفيديوهات بسنت نورالدين» ليختفى عن الأنظار لمدة 5 أشهر بعدها ويعود مفاجئا الجميع بزواجه من المرشدة السياحية الذي لم يدم كثيرا.