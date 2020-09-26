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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: غدًا آخر أيام «أهلًا مدارس» الرئيسى

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:06 م
وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية
صلاح عامر
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن غدًا الأحد هو آخر يوم من معرض "أهلًا مدارس" الرئيسي المقام بقاعة المؤتمرات الدولية بأرض المعارض في مدينة نصر، ولا توجد نية لمده لفترة إضافية أخرى، بعد أن استمر أسبوعًا كاملًا، وطرحت من خلاله جميع السلع والمستلزمات المدرسية والأدوات الكتابية والأحذية والزي المدرسي وأجهزة المحمول والاتصالات والأغذية والنظارات الطبية بتخفيضات ترواحت بين 30 و80%.

وأكد المهندس أسامة مخيمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن معرض "أهلا مدارس" الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر نجح بنسبة 100%، وتميز عن أي معارض سابقة، إذ شهد ولأول مرة طرح جميع السلع بدءًا من السلع والمستلزمات المدرسية والأدوات الكتابية والأحذية والملابس الجاهزة وطرح اللف، "شنبر نظارة طبية" مجانًا للأسر غير القادرة، وجود طبيب عيون للكشف المجاني، بالإضافة لوجود السلع الغذائية والأجبان والألبان والعصائر والبسكويت والمطهرات والكحوليات وأدوات التقييم والكمامات وأجهزة المحمول.

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