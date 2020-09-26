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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالإمكانيات المتقدمة للقرية الأولمبية بجامعة أسيوط وما تضمه من حمامات سباحة

وزير الرياضة يشيد بإمكانيات القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:01 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالإمكانيات المتقدمة للقرية الأوليمبية بجامعة أسيوط وما تضمه من حمامات سباحة وملاعب متقدمة تتسع لأعداد كبيرة من المتدربين المحترفين أو من هواة ممارسة الرياضة وهو ما يفتح مجالًا واسعًا يشجع الراغبين فى ممارسة مختلف الرياضات الفردية أو الجماعية من مختلف الأعمار.

جاء ذلك فى إطار زيارة وزير الشباب للجامعة والتى شهدت المحطة الأخيرة لوصول ماراثون الدراجات الهوائية الذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بالوزارة بالتعاون مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وبمشاركة أكثر من 300 شاب وفتاة من أبناء المحافظة والذى انطلق من أمام ديوان المحافظة ولمدة 4 كم متر وصولًا إلى مقر القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط.

وذلك تحت شعار "رياضتك مناعتك"، وهو ما تضمن فى أعقاب ختام الماراثون جولة لوزير الشباب بالقرية الأوليمبية والتي شاركه فيها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والدكتور شحاتة غربب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد والأستاذ محمد محمود وكيل الوزارة بأسيوط، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأخصائي رعاية الشباب والقائمين بالعمل فى القرية.

وأكد الدكتور طارق الجمال على أن تشييد القرية الأوليمبية والذى يعد أحد الصروح المميزة لجامعة أسيوط يأتى انعكاسًا لإيمان الجامعة بأهمية الرياضة وتشجيع الأفراد على ممارستها وتهيئة الظروف التى تشجعهم على ذلك فى مختلف الأعمار، مشيرًا إلى أن كل ملاعب القرية الأولمبية تم تصميمها وفق أحدث المواصفات الرياضية العالمية والمؤهلة لاستضافة أكبر المسابقات المحلية والدولية لمختلف الألعاب.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن القرية تخدم كل الفئات العمرية من داخل الجامعة وكذلك من المجتمع المحيط، مشيدًا يتميز أبناء جامعة أسيوط رياضيًا فى مختلف المجالات من الطلبة والطالبات على حد سواء ونجاحهم فى إحراز العديد من المراكز المتقدمة فى البطولات الرياضية التى شاركوا فيها سواء داخل مصر أو خارجها.

هذا وأضاف الدكتور محمود عبدالحليم المشرف العام على القرية أن وزير الشباب حرص على تبادل الأحاديث العابرة مع الشباب المتدربين خلال جولته بالقرية والتقاط الصور التذكارية معهم.

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