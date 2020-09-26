غلق مجمع طبى فى الفيوم بعد رصد مخالفات بيئية

شنت مديرية الصحة بالفيوم، اليوم السبت، حملة مكبرة تحت إشراف الدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والتي جاءت بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على كل المنشآت الطبية الخاصة.وتم تشكيل حملة مكبرة من إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور رامي منير صبحي مدير إدارة العلاج الحر، وبرفقته الدكتورة ياسمين محمد والدكتور المصطفى فرج والدكتور أحمد حسن والدكتورة رشا جمعة والدكتورة بسمة ربيع، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك برئاسة وائل جلال وإدارة شئون البيئة بالمحافظة وشرطة البيئة والمسطحات المائية.واستهدفت الحملة منطقة الحواتم ومنطقة دلة بالفيوم وتم خلاله تنفيذ قرار غلق إداري بمجمع طبي بمنطقة الحواتم، وعيادة نساء وتوليد بمنطقة دلة، بعد رصد مخالفات بيئية بالمنشآت وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.