انطلاق احتفالية اليوم العالمي لـ«مرض الكلب»

انطلق المؤتمر البيطري المجتمعي الثالث احتفالا باليوم العالمي للسعار "داء الكلب"، والذي تقيمه جمعية حماية البيئة والحيوان، بمشاركة النقابة العامة للأطباء البيطريين.وقال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إننا نحتفل باليوم العالمي للسعار الذي يعد من الأمراض الوبائية، ولا تكمن الخطورة في أنه مرض قاتل، لكن الخطورة تكمن في الحيوانات الضالة والتي تنقل كثيرا من الأمراض وقد تصل إلى مرحلة الوبائيات في بعض الأمراض بعد انتقالها للإنسان.وأوضح سليم، أنه انطلاقا من الدور الوقائي للطب البيطري، يقي الحيوان والإنسان بالتبعية والمواطن المصري، ما يخدم الأهداف التنموية للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يولى ملف الإنتاج الحيواني بكافة فروعه اهتماما كبيرا، وهناك الكثير من المشروعات للثروة الحيوانية والتي يعطيها رعايته الشخصية واهتمامه وكذلك صحة المواطن المصري، وهي من أهم أولوياته، كذلك الدعم لصحة واحدة بدعم وزارة الصحة والجهات المعنية، مشيرا إلى أننا لا نحتاج إلى تعاون البيئة والمحليات فقط ولكن هناك دور مهم للاعلام وتوعوى بتوجيه المواطنين، حتى نستطيع نقل الرسالة وتوضحيها للمواطن، ويجب تعاون المواطن مع الأجهزة الرسمية للتخلص من هذه المشكلة.وأشار سليم إلى أن عدد الكلاب الضالة حسب أخر الإحصائيات 15 مليون كلب، والتوازان البيئي في مصر يقتضي أن يكون العدد من 6 إلى 7 ملايين، والأمر الذي يوضح أن هناك فارقا شاسعا بين المفروض والواقع، ما يتطلب منا جهودات كبيرة، كما أن أخر إحصائية تقول إن حالات العقر تقترب من 400 ألف حالة سنوية، و100 وفاة وهو نذير خطر.من جهته، قال الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة حماية الحيوان والحياة البرية، إن المؤتمر يقام هذا العام تحت شعار "معا ضد السعار"، ويأتي حرصا من النقابة على مكافحة الأمراض الخاصة بالحيوان، والحفاظ على صحة المواطن من الأمراض المشتركة، أيضا التوعية والحد من خطورة مرض السعار (داء الكلب)، ومايسببه من خسائر في الحيوانات وخسائر في الأرواح البشرية، وأيضا تأثيره على الاقتصاد القومي، وأهم الوسائل والآليات الخاصة بمكافحة هذا المرض الخطير.