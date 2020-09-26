وفيات كورونا في طهران تسجل 12 ألف حالة

أعلنت رئيسة اللجنة الصحية بمجلس مدينة طهران ناهيد خداكرمي، اليوم السبت، تسجيل 12 ألف شخص توفوا في العاصمة الإيرانية بعد إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19" حتى الآن.وقالت خداكرمي لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، "مع الأسف، منذ بداية الموجة الثالثة من فيروس كورونا في طهران، تستمر حصيلة الوفيات في الارتفاع".وتابعت: "منذ بداية الموجة الثالثة من كورونا، وصل عدد الوفيات يوميا إلى 90 شخصا، لكننا لم نصل بعد إلى ذروة الموجة الثالثة وهناك احتمال لزيادة الوفيات أكثر من الموجتين الأولى والثانية".وأضافت رئيسة اللجنة الصحية بمجلس طهران أن "جميع المستشفيات الخاصة والعامة امتلأت الآن بسبب زيادة عدد حالات الإصابة"، مشيرة إلى أن علاج كورونا معقد، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي.