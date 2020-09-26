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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا في طهران تسجل 12 ألف حالة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:05 م
كورونا في طهران
كورونا في طهران
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أعلنت رئيسة اللجنة الصحية بمجلس مدينة طهران ناهيد خداكرمي، اليوم السبت، تسجيل 12 ألف شخص توفوا في العاصمة الإيرانية بعد إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19" حتى الآن.

وقالت خداكرمي لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، "مع الأسف، منذ بداية الموجة الثالثة من فيروس كورونا في طهران، تستمر حصيلة الوفيات في الارتفاع".

وتابعت: "منذ بداية الموجة الثالثة من كورونا، وصل عدد الوفيات يوميا إلى 90 شخصا، لكننا لم نصل بعد إلى ذروة الموجة الثالثة وهناك احتمال لزيادة الوفيات أكثر من الموجتين الأولى والثانية".

وأضافت رئيسة اللجنة الصحية بمجلس طهران أن "جميع المستشفيات الخاصة والعامة امتلأت الآن بسبب زيادة عدد حالات الإصابة"، مشيرة إلى أن علاج كورونا معقد، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي.

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