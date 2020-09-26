20 دولة تشارك في «ملتقى البرلس للرسم على الحوائط والمراكب»

تنطلق الدورة السابعة من ملتقى البرلس الدولي للرسم على الحوائط والمراكب في أول أكتوبر المقبل ولمدة أسبوعين، بمشاركة أكثر من 65 فنانا مصريا، وأكثر من 20 دولة عبر شبكات التواصل «أونلاين».وكشف الفنان عبدالوهاب عبد المحسن، رئيس الملتقى، أن فعاليات الملتقى عبارة عن 3 أجزاء، الأول هو الرسم على الحوائط بمدينة البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، والثاني بالرسم على المراكب وتم البدء فيها مسبقا.وأوضح رئيس ملتقى البرلس لـ«الدستور»، أن الجزء الثالث والأخير سيكون "أونلاين" بمشاركة عدد من الدول، وتم إرسال صور المراكب ليرسموها، وسيتم نشر رسوماتهم في شهر أكتوبر بنفس أيام الملتقى، مؤكدا الحرص على اتباع التدابير الاحترازية حفاظا على سلامة الفنانين والمساعدين.ويرعى الملتقى في هذه الدورة كل من منظمة الهجرة الدولية لأول مرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة بتانة للنشر والتوزيع، وجاليري آزاد للفنون.وتتكون اللجنة العليا المنظمة للملتقى الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن رئيس الملتقى، الفنانة الدكتورة إيمان عزت قوميسر عام الملتقى، والفنان رامي شهاب قوميسر مساعد الملتقى، الدكتور محمد غنيم عضوا، والفنانة التشكيلية هالة شافعي عضوا، الفنان سمير عبد الغنى عضوا، والفنان إسلام عبدالوهاب عضوا.