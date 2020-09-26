رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تمويل 101 مشروعا بــ 19 مليونا ضمن مبادرة «مشروعك» ببني سويف

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:55 م
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم السبت، التقرير الدوري لمبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية" مشروعك" والذي عرضه السكرتير العام، حيث بلغ إجمالي تمويل المشروعات المنفذة " خلال شهر سبتمبر الجاري " 101 مشروعا بقيمة 19 مليون و656 ألف جنيهًا، والتي توفر 131 فرصة عمل

وأكد محافظ بني سويف على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية،وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية(بنك مصر، الأهلي، القاهرة، الزراعي، الإسكان، الإسكندرية)، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غير الموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.

مشيرًا إلى أن هذه المبادرة عززت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

وأضافت نهى محمد، مدير مشروعك على مستوى المحافظة أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ فقد تم توفير منظومة عمل بالمحافظة متكاملة لدعم المبادرة وتعظيم الاستفادة منها، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال عدد من الخطوات العملية منها دعم جهود الجهات المعنية مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتيسير أعمال المنظومة بالجهاز، بجانب تنفيذ حزمة من البرامج التوعوية بالمشاركة مع المجتمع المدني بأهمية العمل الحر والإنتاج.

موضوعات متعلقة

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

كشف ملابسات واقعة تنمر جديدة على أحد المواطنين بسوهاج

أسرة المنتصر بالله تحدد موعد جنازته

وفاة الفنان المنتصر بالله بعد صراع مع المرض

الصور

image description

وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين فى ماراثون الدراجات بأسيوط

image description

إصابة 3 أشخاص في حريق مطعم بأسيوط

image description

وزير الشباب والرياضة يقود ماراثون الدراجات بشوارع أسيوط

image description

وزير الشباب يصل أسيوط لافتتاح بعض المشروعات

image description

حفل وسط البلد بالأوبرا

الأكثر قراءة

القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذة فى القاهرة

«الفصل المقلوب» أبرز بنود خطة العام الدراسى الجديد

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

وفاة الفنان المنتصر بالله بعد صراع مع المرض

إنفوجراف

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج

نصيحة مهمة للسيطرة على نوبات القلق

جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يومًا من التطعيم

أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

20 دولة تشارك في «ملتقى البرلس للرسم على الحوائط والمراكب»

روافد تصدر النسخة العربية من رواية «نومى» لـ نوبور ساندو

خريطة معرض الإسكندرية.. أماكن دور النشر

أسامة علي ماهر يكتب: «محاولات لفهم مصر.. المشكلة عند الفراعنة»