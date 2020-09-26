«عربية النواب»: إشادة الليبيين بدور مصر شهادة نجاح لسياسات السيسي

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إشادة القوى السياسية الليبية بلقاء القاهرة الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبي بأنه شهادة نجاح لسياسات الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا.وقال "أباظة" فى بيان اليوم، أن تأكيد كبار السياسين الليبيين بأن الدور المصرى إيجابى تجاه ليبيا وأن مصر بقيادة الرئيس السيسى تلعب دورا هاما لحل الأزمة الليبية وإرساء الأمن والاستقرار في البلاد وهو ما يدعمه أبناء الشعب الليبى بشكل كامل، إنما هو دليل قاطع على التقدير الكبير من القوى السياسية والشعبية للدور التاريخي والمحوري الذى تقوم به القاهرة من اجل التوصل الى حلول سلمية للأزمة الليبية ومنع التدخلات الخارجية فى الشأن الليبيي الداخلى خاصة من النظام التركي الإرهابى ممثلا فى السطان المهووس رجب طيب أردوغان.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استقبل كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وذلك فى سياق الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية الشقيقة ودعم شعبها فى الحفاظ على سلامة ومقدرات بلاده فى مواجهة التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، وتقويض التدخلات الخارجية.واطلع الرئيس السيسى خلال اللقاء من المسئولين الليبيين على كافة التطورات الأخيرة فى ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة، وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار وتثبيت الوضع الميدانى من جهة، كما أطلع على الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى.