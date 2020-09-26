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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فرق لمراجعة التدابير الاحترازية استعدادا للعام الدراسي بالغربية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:53 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا موسعًا لإدارتي المتابعة وتنسيق المتابعة بالمديرية بحضور وكيل المديرية، ومديري تنسيق المتابعة والمتابعة والأمن.

تناول الاجتماع خطة عمل المتابعة داخل جميع المدارس ونوعياتها ومراحلها، وفقًا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم خلال اجتماع الأستاذ الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير مع المديريات التعليمية عبر شبكة WEBEX.

وخلال الاجتماع تم تشكيل فريق من أعضاء المتابعة وتنسيق المتابعة بالمديرية، حيث تم تخصيص عضو لكل إدارة تعليمية للعمل مع فريق عمل يتضمن عضو مرحلة وعضو متابعة وعضو تخطيط، وتكون مسؤولية الفريق مراجعة جاهزية واستعدادات المدارس ميدانيًا وفقًا لاستمارة المتابعة المعدة لذلك والمتضمنة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي حددتها وزارة الصحة واللازم اتخاذها عند إعادة فتح المدارس لاستقبال العام الدراسي.

ويأتي تشكيل هذه الفرق تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2020 2021 والوقوف على جاهزية المدارس التابعة بجميع نوعياتها ومراحلها، واتخاذ كافة الإجراءات لتجهيز المدارس بكافة الاشتراطات اللازمة للعام الدراسي الجديد، وحرصًا على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين طلاب المدارس والعاملين.

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