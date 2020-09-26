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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نصيحة مهمة للسيطرة على نوبات القلق

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:05 م
نوبات القلق
نوبات القلق
وكالات
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يعاني المصابون باضطراب القلق من نوبات المشاعر المفاجئة المتعلقة بالخوف أو الرعب، والتي تصل إلى ذروتها خلال دقائق.

وحسب صحيفة "عاجل" السعودية، قال المعالج النفسي، أسامة الجامع، إن المصابين باضطراب القلق يزداد قلقهم إذا كانوا يفكرون في أمور هي خارج تحكمهم مثل صحة الآخرين.

وأوضح الجامع أن المصاب باضطراب القلق يزداد اطمئنانه عند التفكير في أمور تحت تحكمه مثل سلوكياته وقراراته واختياراته.

ووجّه الجامع نصيحة للمصابين باضطراب القلق عند التعرض لهذه النوبات، تتمثل في كتابة ما يلاحظونه على الناس حولهم، مثل كم عددهم وكم شخصا يرتدي نظارة ووصف ديكور المكان.

وشدد المعالج النفسي على أن تركيز الأشخاص المصابين بالقلق على أجسادهم والأعراض التي تظهر عليهم، يجعل الأمور تزداد سوءا، بينما إذا ركزوا على الأحداث حولهم يقل القلق.

وأتم الجامع: "حاول أن تغرق نفسك بتفاصيل ما تشاهده حولك وتعدده وتكتبه، لتصرف ذهنك عن أعراضك الجسدية".

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