عقوبة قانونية تنتظر المُعلم المتحرش.. تعرف عليها

جريمة لا تُغتفر انتشرت كالنار في الهشيم وأثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، فقد ظهر رجل مسن يتحرش ويفعل إيماءات جنسية لطفله لا يتجاوز عمرها الـ10 سنوات للتحرك قوات الأمن وتلقي القبض عليه، ليتبين بعد ذلك أنه معلم.وقال المحامي حسن يوسف، في تصريحات للدستور، إنه لا توجد عقوبة لمن يتحرش بطفل ويندرج الجرم تحت عقوبة التحرش العام، موضحا أنَّ عقوبة التحرش طبقًا للمادة رقم 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنه، غرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو قام بافتعال إيحاءات وتلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو تصل للفعل بأية وسيلة ولا يشترط أن يكون باللمس قد يكون عبر وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.وتابع: غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف أوبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وستصل للفصل لتأديبه في حال ثُبت أنه موظف.وفي حالة ثبوت أن الجاني له سلطة على المجني كوظيفة أو علاقة أسرية أو دراسية أو قام بممارسة وسيلة مستغلا سلطته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألفا.