وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين فى ماراثون الدراجات بأسيوط

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الشباب الفائز بماراثون الدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك"، والذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بمشاركة 650 شابًا وفتاة، ضمن الماراثونات الرياضية التي تنفذها الوزارة في جميع أنحاء الجمهورية بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة وجعل الرياضة أسلوب حياة لما لها من أدوار إيجابية عديدة.وانطلق الماراثون من أمام ديوان عام المحافظة مرورًا بشارع الثورة وميدان الحرب والسلام وشارع كورنيش الترعة الإبراهيمية حتى نفق السلام باتجاه الجامعة، وصولًا إلى خط النهاية بالقرية الأوليمبية بجامعة أسيوط بمشاركة واصطفاف فرق الكشافة.ووزع صبحي الجوائر على العشرة الأوائل الفائزين في الماراثون في القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط، وفي نهاية الحفل تم تبادل الدروع التذكارية بين كل من وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط ورئيس الجامعة، كما تفقد القرية الأوليمبية وحمام السباحة الأوليمبي.يذكر أن الفائزين في الماراثون هم بالترتيب من المركز الأول محمد أشرف علي، محمد طه حسين، بلال خالد أحمد، صلاح أشرف صلاح، الوليد خالد علي، مصطفى محمد مصطفى، مصطفى ثابت، عاصم جلال محمد، خالد عبدالناصر، إيهاب حسين.