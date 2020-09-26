رئيس الشئون القانونية في «سوهاج العام» يترشح لانتخابات النواب

أعلن ياسر لوزي، رئيس الشئون القانونية في مستشفى سوهاج العام، ترشحه في انتخابات مجلس النواب 2020، على مقاعد الفردي، وذلك في الدائرة الثانية التي تضم مركزي أخميم وساقلتة وقسم الكوثر.ووعد «لوزي»، الذي حصل على رقم «11» ورمز «عنقود العنب»، بالعمل على تمثيل دائرته بالشكل الأمثل، وتحقيق مطالب أبناءها أولاً بأول، بجانب ممارسة دوره التشريعي، حال نجاحه بأحد المقعدين الفرديين بالدائرة، ليجمع بذلك بين مهمتي التشريع وخدمة المواطنين.ويتسلح رئيس الشئون القانونية في مستشفى سوهاج العام بحرصه الدائم على تلبية مطالب أهالي الدائرة، من خلال موقعه الوظيفي الحالي في واحدة من أهم مستشفيات المحافظة، وخدمة كل من يحتاج إلى رعاية بها، وهو ما أكده عدد من الأهالي على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.