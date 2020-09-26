راغب علامة يطرح «ليه سايبنى» و«كنا حبايب»‏ قريبا

يستعد النجم راغب علامة لطرح أغنيتين سينجل جديدتين خلال أيام وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.حيث انتهى راغب من تسجيلهما مؤخرا ويتعاون علامة مع الملحن أحمد زعيم في الأغنيتين والأولى تحمل اسم "ليه سايبنى"، من كلمات أحمد قطوط، ‏وتوزيع الموسيقى جان مارى رياشى، والثانية بعنوان "كنا حبايب"، من كلمات هيثم سليم، وتوزيع جان مارى رياشى.ومن المقرر طرح ‏الأغنيتين على فترات متباعدة الأيام المقبلة على يوتيوب.‏في سياق متصل يضع راغب علامة اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد والذي يتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين المصريين.يذكر أن راغب علامة أحدث حالة نجاح كبير بأغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، والتي طرحها منذ عام باللهجة المصرية.