رئيس لجنة التصالح بالإسماعيلية يكشف طرق معرفة تاريخ مخالفة البناء

كشف المهندس وليد أحمد فؤاد شاهين، رئيس لجنة التصالح على مخالفات البناء بمحافظة الإسماعيلية، طرق معرفة تاريخ مخالفة البناء التي يعتمدها قانون التصالح.وقال فؤاد، في تصريحات صحفية، إن الطرق هي تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار "كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت - إلخ"، مشيرًا أنه على الوحدة المحلية عند تعاملها مع المخالفة، أن تتعامل أيضًا بعقود البيع والإيجار المشمولة بإثبات تاريخ بالشهر العقاري، بشرط أن يكون حرر قبل تاريخ تطبيق القانون في ٨ أبريل ٢٠١٩، مشيرًا إلى أن الوحدات المخالفة بعد تاريخ القانون في 2019، لا تخضع للتصالح وسيتم إزالتها.وأشار الاستشاري الهندسي، إلى أن اختبار الكربنة، هو طريقة أخرى مثبتة ومعتمدة، حيث تحصل اللجنة الهندسية على عينة خرسانية بشكل معين من الوحدة المخالفة، ويتم إرسالها ومعالجتها بكلية الهندسة، ثم تحديد عمر البناء تقديريا وتقريبيًا، ونوه إلى أن آخر الطرق المثبتة في تحديد وقت مخالفة البناء، التصوير الجوي، والذي يفيد أن المبنى بني على أرض فضاء من عدمه، لافتا إلى أن آخر تصوير جوي، أجري في مصر كان في 2017.