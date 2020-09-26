من القرآن والسنة.. كيفية التيمم للصلاة

تصدر محركات البحث كيفية التيمم للصلاة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يبحث الجمهور عن الطريقة الصحيحة أو معرفة كيفية التيمم للصلاة بدلًا من الوضوء.





كيفية التيمم للصلاة نشرتها مواقع دينية كثيرة، وتصدرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما يثق فيه الناس دار الإفتاء والأزهر الشريف.





"الدستور" ترصد كيفية التيمم للصلاة من دار الإفتاء، والأزهر الشريف.





التيمم جائز شرعا

من جانبه، قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عندما كان متوليا دار الإفتاء المصرية، في فتوى وردت إليه هل يجوز التيمم لأى خوفا من المرض أو قبل صلاة الفجر؟ ورد الطيب قائًلا: لا مانع من التيمم بدلا من الاغتسال إذا خاف الإنسان على نفسه من المرض، ولا يجب عليه إعادة الصلاة مرة أخرى.





الإفتاء توضح كيفية التيمم للصلاة

ورد سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية حول جواز التيمم في البرد القاسي خوفًا من المرض للصلاة، وأجابت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" قائلة: من شروط صحة الصلاة وفقا لما هو مقرر شرعا، الطهارة من أحد الحدثين أو منهما الأصغر والأكبر، حسبما جاء في قوله تعالي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.





وأشارت الإفتاء إلى أن الله سبحانه وتعالى، أمر المسلمين إذا أرادوا الصلاة أن يتوضأ، وإن كانوا جنبًا فعليهم أن يتطهروا أولًا من الجنابة، لافتة إلى أن الشريعة الإسلامية أباحت التيمم للصلاة بدلًا من الوضوء في حالة وجود عذر يمنع من استعمال الماء، وهذه تعد طهارة حكمية تجوز معها الصلاة.





أسباب التيمم

هناك عدة أسباب إلا توفرت تبيح التيمم وهي: عدم توفر الماء، إذا كان الشخص به مرضا أو جرحا خاف من زيادته عند استعمال الماء، وإذا كانت المياه لا تكفي للوضوء وتكفي للشرب فقط، إذا كانت المياه الموجودة للوضوء نجسة ففي هذه الحالة يبيح التيمم، إذا خرج وقت الصلاة، أي إذا صعب الاغتسال مع توفر الماء، وإذا تم خرج وقت الصلاة.

أشياء يجوز التيمم بها

دار الإفتاء، أكدت أنه لا يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض، بل يجوز التيمم بكلا من الغبار الذي يوجد على الملابس أو الحائط، منوهة إلى أن جمهور الفقهاء أكدوا أنه يجوز التيمم أيضا بالغبار الذي يوجد على الإسفنج.





الإفتاء أخرجت بيانا أوضحت أيضا أنه يجوز التيمم بالرخام أو الحجارة التي لا تراب عليها، وهذا أخذ به جمهور الحنفية والمالكية حيث اكتفوا أن يكون الشئ الذي يتيمم به من جنس الأرض أو أجزائها التي تولدت عنها.





كيفية التيمم للصلاة

كيفية التيمم للصلاة الصحيحة كما جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}.





وهي وفقا لما فسرته الآية الكريمة، أن الشخص الذي يريد التيمم يضرب التراب ضربة واحدة بيده، ثم يمسح بهما الوجه والكفين، ينبغي الترتيب مسح الوجه ثم مسح اليدين.





وأما في السنة النبوية قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي عمار بن ياسر:"إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا" ثم ضرب بيديه الأرض، ومسح بهما وجهه وكفيه.



