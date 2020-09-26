محمد رمضان يستعد لتصوير «موسى»

يستعد الفنان محمد رمضان بشكل نهائي لتصوير أحدث أعماله الفنية مسلسل «موسى» للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم، وذلك بعد جلسات عمل متتالية بينه وبين المخرج محمد سلامة والمؤلف ناصر عبدالرحمن.وانتهى مؤلف العمل من كتابة ثلثي الحلقات كاملة وخطوط الحلقات العريضة والنهائية ويكتب حلقاتها على مدار الشهر القادم، على أن يبدأ التصوير منتصف أكتوبر القادم بعد اتفاق الأطراف من أجل الانتهاء من التصوير قبل الشهر الكريم.ويحاول رمضان تقديم عمل جديد ومميز بعد أن قدم في موسم رمضان الماضي مسلسل "البرنس" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركه البطولة كل من أحمد زاهر ونور ومحمد علاء، ويتم حاليا ترشيح باقي أبطال العمل الجديد لبدء الدخول في التحضيرات النهائية.