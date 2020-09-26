اليوم.. انطلاق «ضي القمر» ضمن حكايات «إلا أنا»

تنطلق أولى حلقات "ضي القمر" للفنانة كندة علوش، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مساء اليوم السبت الساعة السابعة والنصف مساءًا على شاشة dmc.وتعيد هذه الحكاية النجمة كندة علوش للساحة الفنية من جديد بعد فترة توقف نتيجة الحمل والانجاب،من إخراج أحمد حسن الذي قدم من قبل حكاية أمل حياتي التي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور.وسيناريو وحوار عبير سليمان.ويشارك في البطولة كل من محمد علاء- جامايكا- ومحمد شاهين وأحمد عبد الله محمود وزينب غريب وشريف خير الله وياسمين موافي. وإنتاج سينرجي- تامر مرسي- بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.وتدور أحداثها من خلال قصة حب بين زوجين ونتابع من خلالها بحث الزوجين عن الإنجاب ويعتبر أول عمل تليفزيوني يتعرض للتلقيح الصناعي.لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا انا والذي كان قد عرض منه أربعة حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت، وأمل حياتي وأمر شخصي.وجاري تصوير الحكاية السادسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض.مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة،