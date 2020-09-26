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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رواد السوشيال ميديا عن دعوات الإخوان التحريضية: «المرشد قطة والمقاول مفبرك»

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:25 م
جريدة الدستور
مريم جبل
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بعد فشل جماعة الإخوان الإرهابية في التحريض على الفوضى والعنف تحولت منصات السوشيال ميديا المختلفة لحملات سخرية من الجماعة الإرهابية التى فشلت في حشدها للمرة المليون ليطلق الساخرون شعار جماعة الإخوان الإرهابية الجديد "الشعار الجديد لجماعة الإخوان الإرهابية...المرشد قطة"، في إشارة لجبن الجماعة.

وهاجم رواد السوشيال ميديا المقاول الإرهابي الأجير محمد علي، بعد نشره فيديو لمظاهرة قديمة من عام 2013 عبر صفحته لتضليل الرأي العام.

وفي فضيحة جديدة للجان جماعة الإخوان الإلكترونية، أدخلوا أصوات متظاهرين على فيديو لمظاهرة قديمة، زاعمين أنه لتظاهرات حدثت اليوم في مصر، وفبركوا صورا قديمة لمظاهرات يناير و30 يوينو.

وكتب رواد موقع التواصل الاجتماعي: «حد يبلغهم إن البحث عن الصور والفيديوهات مش صعب.. حانت ساعة الحقيقة وانكشفت الجماعة الإرهابية على حقيقتها الدنيئة ودقت المسمار الأخير بنعشها، ورد الشعب المصري عليها بتجاهل دعواتهم لإثارة الفوضى بالبلاد».

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