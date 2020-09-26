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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3576 مدرسة بالدقهلية تستعد لاستقبال العام الدراسي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:25 م
أيمن مختار
أيمن مختار
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن العمل يجرى على قدم وساق بتنفيذ حزمة استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدارس الدقهلية، والذي من المقرر أن يبدأ يوم 17 أكتوبر المقبل في عدد 3576 مدرسة في جميع المراحل التعليمية موزعة على المراكز والمدن والأحياء والقرى والعزب بنطاق المحافظة.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه قد انتهت بالفعل أعمال الصيانة الشاملة لعدد 26 مدرسة بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه، وأنه جار الانتهاء تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لعدد 20 مدرسة أخرى بتكلفة 25 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم استلام 84 مدرسة جديدة تضم 1453 فصلا بتكلفة 697 مليون جنيه، وجاري إنشاء 34 مدرسة بتكلفة 300 مليون جنيه تضم 516 فصلا.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه كلف علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بضرورة المتابعه الجادة لإنهاء كافة الاستعدادات قبل بدء الدراسة بمدارس المحافظة بوقت كاف، لاستقبال عام دراسي بلا أية معوقات عملا على راحة أبنائنا الطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، تشكيل لجنة بكل مدرسة وإدارة تعليمية تتابع تنفيذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد اليوم الدراسي، وأيضا تشكيل فرق إشرافية من المعلمين لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة وأثناء اليوم الدراسي وأثناء الخروج آخر اليوم الدراسي.

وأضاف أنه تم تجهيز الأماكن المخصصة لتناول الطعام بالمدارس، وذلك وفقا للكثافة المدرسية لمنع التزاحم فى مكان واحد، كما أضاف أنه تم تجهيز الفصول بحيث تكون المسافة بين المقعد والآخر بمسافة متر مترين حسب مساحة الفصل وكثافة الطلاب، وتم تزويد المدارس بمقاعد موزعة على المرحلة الابتدائية بإجمالي 4110 مقاعد، والمرحلة الإعدادية 2963 مقعدا، والمرحلة الثانوية 6588 مقعدا، هذا بالإضافة إلى تزويد معامل الحاسب الآلي بالمدارس بعدد 6400 كرسى.

هذا وقد وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة مواصلة التطهير والتعقيم لجميع المدارس وبشكل منتظم وبصفة دورية، كما أشار المحافظ إلى أهمية تكثيف التوعية للتلاميذ والطلاب من خلال الوسائل التربوية والتعليمية ببوسترات ولافتات التوعية بتطبيق قواعد النظافة الشخصية والتباعد ونشرها بكافة الوسائل داخل المدارس ذلك لتوعية جميع الطلاب، مؤكدا على مشاركة مجالس الأمناء بالمدارس في أعمال التطهير والتعقيم الدورى المنتظم للمدارس حرصا على صحة وحياة أبنائنا الطلاب.

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