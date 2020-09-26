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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض فيلم «الطيب والشرس واللعوب» على شاشة OSN

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:39 م
فيلم الطيب والشرس
فيلم الطيب والشرس واللعوب
دعاء عبد المقصود
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تستعد شبكة OSN لعرض الفيلم الكوميدى "الطيب والشرس واللعوب" وذلك بشكل حصري على شاشتها يوم 9 أكتوبر المقبل في عرض أول للفيلم.

ويتناول الفيلم قصة 3 من نجوم زمن الفن الجميل ممن قدموا العديد من الأعمال، إلا أن شعبيتهم تأثرت بمرور الوقت، ولم تعد الأعمال الفنية تعرض عليهم من قبل المنتجين، إلا أنهم قرروا العودة مرة أخرى إلى الساحة الفنية، من خلال فيلم سينمائي يتقاسمون بطولته، وهو ما يدور في إطار كوميدي ومواقف تجمعهم معًا في رحلتهم.

"الطيب والشرس واللعوب" بطولة مجموعة من الفنانين الكوميديين، مثل مي كساب، أحمد فتحى، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وطارق الإبيارى، من إنتاج أحمد السبكى وإيهاب السرجانى، وسيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.

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