عناصر «الإرهابية» الهاربون يستجدون نظام أردوغان من أجل الجنسية

كشفت وسائل إعلام موالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن محاولة عناصر جماعة «الإخوان» الإرهابية الهاربين بأنقرة لاستجداء وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، للحصول على الجنسية التركية.ويأتي ذلك بالتزامن مع أنباء تشير إلى تفاهمات مصرية تركية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتسليم أعضاء الجماعة الإرهابية إلى السلطات المصرية.وذكر موقع "تركيا الآن" أن نائب رئيس الجالية المصرية التركية والهارب من مصر إثر صدور الكثير من الأحكام القضائية ضده، حسام الشوربجي، التقى يوم الخميس الماضي بـ صويلو، بالعاصمة التركية أنقرة، طمعًا في الحصول على الجنسية، خاصة بعد الاستجداءات التركية لمصر لإبرام اتفاقية لترسيم حدود بحرية.ولفت الموقع إلى أن صويلو اجتمع بعدد من عناصر الإخوان الفارين إلى تركيا ومنهم حسام الشوربجي، وعادل راشد، وأيمن نور، وإسلام الغمري، وحمزة زوبع، وأحمد الشناف، طمعًا في تسهيل الداخلية التركية لإجراءات الحصول على الجنسية التركية دون الحاجة للرجوع إلى القنصلية المصرية بأنقرة.فيما أشار الموقع الى أن الاجتماع يأتي بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن إجراء مباحثات استخباراتية مصرية وتركية لإبرام اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع مصر على غرار اتفاقيتها مع ليبيا، علاوة على إعطاء الصحافة التركية الموالية تعليمات باستعطاف الحكومة المصرية، فيما يبذل الصحفيون الأتراك المقربون من الحكومة التركية قصارى جهدهم من أجل التقرب إلى مصر.وأسفر الاجتماع عن وعد صويلو للعناصر الإرهابية بتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية دون الرجوع للسفارة المصرية، خاصة بعد إسقاط الجنسية المصرية عنهم وكذلك تنظيم اجتماعات دورية بين الإخوان ومكتب صويلو على أن يتم تشكيل لجنة اتصال دائمة بين نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل تشاتقلي، وعدد من قيادات الوزارة.