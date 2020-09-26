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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ماراثون للدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك" يرافقه واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وقيادات المحافظة التنفيذية

وزير الشباب والرياضة يقود ماراثون الدراجات بشوارع أسيوط

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:36 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ماراثون للدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك"، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وقيادات المحافظة التنفيذية والتشريعية والشعبية ولفيف من قيادات الوزارة.

كان قد أطلق وزير الشباب ماراثون الدراجات من أمام ديوان المحافظة إلى القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط، بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات على متن 100 دراجة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن إقامة مهرجان للدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك" بشكل دوري بمختلف المحافظات يأتي في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بجعل الرياضة أسلوب حياة، والتي بدأت بتشجيع المواطنين على الممارسة الرياضية من خلال رياضة ركوب الدراجات بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين لاستخدام الدراجات.

وأضاف وزير الشباب أن مبادرة «دراجتك.. صحتك»، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، لاقت استحسانًا وقبولًا واسعًا في الشارع المصرى وبين جميع أوساط المواطنين، خاصة الشباب منهم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لحجز الدراجات، وجارٍ الإعداد للمرحلة الثالثة بأعداد كبيرة لمختلف المحافظات.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قد استقبل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار زيارته المحافظة؛ لإعطاء شارة بدء ماراثون مهرجان الدراجات، وتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

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