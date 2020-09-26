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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد أيمن يشارك فى مسلسل «ضربة معلم» مع محمد رجب

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:30 م
الفنان محمد أيمن
الفنان محمد أيمن
دعاء عبد المقصود
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يستعد الفنان الشاب محمد أيمن لتصوير مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد "ضربة معلم" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، ذلك في بداية شهر أكتوبر المقبل.

وقال محمد أيمن في تصريحات صحفية، إنه يجسد خلال أحداث مسلسل "ضربة معلم" دور شاب يدعى "علي" ويعاني من الفقر ويتعرف على فتاة تحدث لها عدة مشاكل ويساعدها في التغلب عليها.

مسلسل "ضربة معلم" من نوعية الأعمال الاجتماعية التي تتكون من ٤٥ حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي وهو بطولة محمد رجب ومي سليم ورياض الخولي ومحمد نجاتي وإنعام سالوسة وياسمين البشبيشي، وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

يشار إلى أن محمد أيمن شارك في مسلسل "لمس أكتاف" الذي عرض في رمضان قبل الماضي، وهو بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، وآخرين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

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