خريطة معرض الإسكندرية.. أماكن دور النشر

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات معرض الإسكندرية الثامن للكتاب، المقرر له في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، بأرض كوتة - الأزاريطة - كورنيش الإسكندرية، على مساحة تقترب من 3 آلاف متر مربع.ويعد معرض الإسكندرية للكتاب هو المعرض الأول الذي يقام بعد جائحة كورونا على مستوى الوطن العربي، ويشارك اتحاد الناشرين المصريين بعدد 134 ناشرا من أعضاء الجمعية العمومية، وجارٍ الإعداد والتجهيز من الهيئة العامة للكتاب لتنظيم المعرض بصورة تليق بالقيمة الحضارية لمدينة الإسكندرية تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وبتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الناشرين والمواطنين.وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب بجناح كبير، بالإضافة إلى جناح مكتبة الأسرة والكتب المخفضة، ومشاركة كبيرة لقطاعات وزارة الثقافة، ويشهد المعرض خصومات كبيرة على عدد من الإصدارات، ومشاركة عدد كبير من الناشرين في جميع فروع المعرفة.وخلال السطور التالية يطلعك "الدستور" على خريطة معرض الإسكندرية للتعرف على أماكن دور النشر والمكتبات المشاركة.