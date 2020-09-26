رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خريطة معرض الإسكندرية.. أماكن دور النشر

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:34 م
فعاليات معرض الإسكندرية
فعاليات معرض الإسكندرية الثامن للكتاب
آلاء حسن
طباعة
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات معرض الإسكندرية الثامن للكتاب، المقرر له في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، بأرض كوتة - الأزاريطة - كورنيش الإسكندرية، على مساحة تقترب من 3 آلاف متر مربع.

ويعد معرض الإسكندرية للكتاب هو المعرض الأول الذي يقام بعد جائحة كورونا على مستوى الوطن العربي، ويشارك اتحاد الناشرين المصريين بعدد 134 ناشرا من أعضاء الجمعية العمومية، وجارٍ الإعداد والتجهيز من الهيئة العامة للكتاب لتنظيم المعرض بصورة تليق بالقيمة الحضارية لمدينة الإسكندرية تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وبتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الناشرين والمواطنين.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب بجناح كبير، بالإضافة إلى جناح مكتبة الأسرة والكتب المخفضة، ومشاركة كبيرة لقطاعات وزارة الثقافة، ويشهد المعرض خصومات كبيرة على عدد من الإصدارات، ومشاركة عدد كبير من الناشرين في جميع فروع المعرفة.

وخلال السطور التالية يطلعك "الدستور" على خريطة معرض الإسكندرية للتعرف على أماكن دور النشر والمكتبات المشاركة.

موضوعات متعلقة

كشف ملابسات واقعة تنمر جديدة على أحد المواطنين بسوهاج

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذة فى القاهرة

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

الصور

image description

وزير الشباب يصل أسيوط لافتتاح بعض المشروعات

image description

حفل وسط البلد بالأوبرا

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

الآلاف فى وداع محمد فريد خميس

image description

إنشاء كوبرى مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

الأكثر قراءة

القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذة فى القاهرة

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

إنفوجراف

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يومًا من التطعيم

أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

دور الحيوانات الأليفة فى مكافحة آثار كورونا

طفرة فيروس كورونا الجديدة أكثر عدوى

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

روافد تصدر النسخة العربية من رواية «نومي» لـ نوبور ساندو

خريطة معرض الإسكندرية.. أماكن دور النشر

أسامة علي ماهر يكتب: «محاولات لفهم مصر.. المشكلة عند الفراعنة»

«الأرقام بلغة الإشارة» بالمركز القومى لثقافة الطفل.. اليوم