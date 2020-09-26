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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم الغربية: صابر لزفتى وعبدالغنى للسنطة وسكر لسمنود

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:35 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، حركة تنقلات داخل مديرية التربية والتعليم بالغربية، حيث تم نقل جيهان مصطفى صابر، مدير إدارة سمنود التعليمية، للعمل كمديرًا عامًا لإدارة زفتى التعليمية.

كما تم نقل يسر عبدالغني، من مدير إدارة زفتى التعليمية، إلى مدير إدارة السنطة التعليمية، بدلًا من إيمان عبدالمعز التي تم انتدابها للقيام بأعمال مدير التعليم العام بالمديرية، كنا تم تعيين هيثم سكر مديرًا لإدارة زفتى التعليمية، خلفًا لجيهان صابر التي شغلت نفس المنصب بزفتى.

يُذكر أن صابر كانت تشغل نفس المنصب الجديد منذ عدة سنوات، قبل قيامها بالعمل كمدير إدارة التجريبيات على مستوى المحافظة، وكان ناصر المهندس ناصر حسن، قد انتدب إيمان عبدالمعز شاهين للعمل مديرًا للتعليم العام بدلًا من هالة الباجوري التي أُحيلت للتقاعد الأسبوع الماضي، لتتم بعدها حركة التنقلات الجديدة التي اعتمدها محافظ الغربية اليوم.

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