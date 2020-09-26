دينا الشربيني تعود للرياضة بأوزان ثقيلة (فيديو)

عادت النجمة الشابة دينا الشربيني، لنشر صورها من داخل صالات التمارين الرياضية، المطلة على الشاطئ، حاملة أوزان ثقيلة.ونشرت "الشربيني" فيديو جديد عبر حسابها الرسمي بانستجرام من صالة ألعاب رياضية أما البحر وهي تحمل وزن من الأثقال، وكتبت عليها كاتبة "عودة للطريق من جديد" ونال الفيديو تعليقات هائلة.يأتي ذلك في الوقت الذي حرصت فيه الفنانة الشابة، على الوجود بكثافة خلال الفترة الحالية مما دفعها للتعاقد على عدد كبير من الأعمال، وهو ما أدخلها في النهاية في أزمة وقت بسبب وجود مشكلات في خطة تصوير تلك الأعمال والتنسيق بينهم، حيث تشارك في 4 أفلام وتستعد لمسلسل رمضاني جديد.