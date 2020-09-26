رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

دينا الشربيني تعود للرياضة بأوزان ثقيلة (فيديو)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:48 م
النجمة دينا الشربيني
النجمة دينا الشربيني
محمد قدري
طباعة
عادت النجمة الشابة دينا الشربيني، لنشر صورها من داخل صالات التمارين الرياضية، المطلة على الشاطئ، حاملة أوزان ثقيلة.

ونشرت "الشربيني" فيديو جديد عبر حسابها الرسمي بانستجرام من صالة ألعاب رياضية أما البحر وهي تحمل وزن من الأثقال، وكتبت عليها كاتبة "عودة للطريق من جديد" ونال الفيديو تعليقات هائلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي حرصت فيه الفنانة الشابة، على الوجود بكثافة خلال الفترة الحالية مما دفعها للتعاقد على عدد كبير من الأعمال، وهو ما أدخلها في النهاية في أزمة وقت بسبب وجود مشكلات في خطة تصوير تلك الأعمال والتنسيق بينهم، حيث تشارك في 4 أفلام وتستعد لمسلسل رمضاني جديد.
View this post on Instagram

@sallyness_

A post shared by Dina Elsherbiny (@dinaelsherbinyy) on

موضوعات متعلقة

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

انقطاع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة

مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن «حجى عبدالله»

الصور

image description

وزير الشباب يصل أسيوط لافتتاح بعض المشروعات

image description

حفل وسط البلد بالأوبرا

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

الآلاف فى وداع محمد فريد خميس

image description

إنشاء كوبرى مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

الأكثر قراءة

القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذة فى القاهرة

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

إنفوجراف

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يومًا من التطعيم

أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

دور الحيوانات الأليفة فى مكافحة آثار كورونا

طفرة فيروس كورونا الجديدة أكثر عدوى

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

خريطة معرض الإسكندرية.. أماكن دور النشر

أسامة علي ماهر يكتب: «محاولات لفهم مصر.. المشكلة عند الفراعنة»

«الأرقام بلغة الإشارة» بالمركز القومى لثقافة الطفل.. اليوم

لطفي السيد: «قاموس التداولية» يترجم إلي العربية لأول مرة