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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط خادمة متهمة بسرقة مصوغات ذهبية بالجمالية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:32 ص
ضبط خادمة
ضبط خادمة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة مخدومتها بالجمالية.

رود بلاغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بأحد محلات الصاغة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنها عاملة منزل وبحوزتها (كمية من المشغولات الذهبية والألماظ "مجهولة المصدر").

بمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومها بأسلوب"المغافلة" إبان عملها طرف المجنى عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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