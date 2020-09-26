«الأرقام بلغة الإشارة» بالمركز القومى لثقافة الطفل.. اليوم

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، ورئاسة الدكتور محمد ناصف، اليوم الأحد، عروضًا وأنشطة على قناته عبر يوتيوب، تبدأ من الساعة 3 حتى الخامسة مساءً، ضمن مبادرة، "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".يقدم المركز حكاية وجبة، عن الملوخية، إعداد وتقديم ولاء نبيل، وتنفيذ مروة طلبة، وفي تمام الرابعة عصرًا يقدم عباقرة ذوي الهمم"مبادرة التحدي" من إعداد وتقديم منال منيب، وأوجيني صبحي، وترجمة لغة الإشارة منال صبحي.وفي تمام الخامسة يقدم المركز " الأرقام بلغة الإشارة" ضمن مبادرة أطقلها لمدة أسبوع بالتزامن مع اليوم العالمي للصم والبكم، تقدمها الطالبة سما محمد سامي.