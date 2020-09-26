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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان: بدء تدريب الشباب على 12 مهنة مجانا ببنى سويف

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:25 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلنت مديرية القوى العاملة ببني سويف، عن بدء الدورات التدريبية مجانا على 12 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلية والخارجية، بمركز التدريب المهني شرق النيل- بنى سويف، نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا لحدة البطالة وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد وجه مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وفي نفس السياق، أوضح محمد طلعت، مدير مديرية بني سويف، أنه سيتم البدأ في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن واستكمال العدد، ويشتمل مجالات: "تشغيل ماكينات، وتشكيل معادن يدوية (اللحام بأنواعه)، وميكانيكا السيارات (ديزل- بنزين)، وميكانيكا جرارات زراعية، وإلكترونيات، ومشغولات يدوية، وصيانة المحمول والدش، ونقش وزخرفة، والتفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، ونجار وحداد مسلح، وصيانة وتعليم الحاسب الآلي".

ولفت إلى أن المتدرب سيحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل "حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومي للمتدرب، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، بالإضافة إلي أتوبيسات تنقل المتدربين يوميًا من أمام المديرية ذهابًا وإيابًا، وتوزيع زي موحد خاص لكل متدرب مجانًا، مؤكدًا أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا، كما يتوافر بالمركز أحدث المعدات والأجهزة للتدريب عن طريق مدربين متخصصين في هذه المهن".

وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، أن تكون سن المتقدم من 18 حتى 45 عامًا، ألا يكون المتقدم ممن تقدموا للتدريب التحويلي من قبل، اجتياز الاختبارات الشخصية المعمول بها بمركز التدريب ومواقع التدريب الأخرى، على أن يتم التسجيل بإدارة بحوث العمالة ومركز التدريب المهني بشرق النيل بجوار مبنى محافظة بنى سويف.

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