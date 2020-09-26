أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

أعلنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم السبت، عن نتائج حملاتها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة.وضبطت 7 قضايا تهريب أبرزها خيوط - بضائع أجنبية الصنع - قطع غيار مستعملة، بلغت القيمة والتعويض المالى فيها قرابة نصف مليون جنيه، وفى مجال الأمن العام: ضبط 31 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائى).وتمكنت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1022 مخالفة متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 210 حكم قضائى، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية" ضبط قضيتين.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.