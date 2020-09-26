أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب خلال 24 ساعة
السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:34 ص
مريم جبل- عمرو المزيدىطباعة
أعلنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم السبت، عن نتائج حملاتها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة.
وضبطت 7 قضايا تهريب أبرزها خيوط - بضائع أجنبية الصنع - قطع غيار مستعملة، بلغت القيمة والتعويض المالى فيها قرابة نصف مليون جنيه، وفى مجال الأمن العام: ضبط 31 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائى).
وتمكنت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1022 مخالفة متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 210 حكم قضائى، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية" ضبط قضيتين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وضبطت 7 قضايا تهريب أبرزها خيوط - بضائع أجنبية الصنع - قطع غيار مستعملة، بلغت القيمة والتعويض المالى فيها قرابة نصف مليون جنيه، وفى مجال الأمن العام: ضبط 31 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائى).
وتمكنت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1022 مخالفة متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 210 حكم قضائى، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية" ضبط قضيتين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.