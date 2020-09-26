رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 359 شابًا في قنا أغسطس الماضي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:06 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا 359 شابًا من مختلف المؤهلات، في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2955 شابًا، بالإضافة إلى استخراج 1048 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وأوضح أسعد أحمد السيد، مدير مديرية قنا، في تقريره الشهري للوزير عن إنجازات المديرية خلال أغسطس الماضي، أنه تم التفتيش العمالي على 556 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 18 محضر مخالفة قانون العمل، من خلال مفتشى العمل، فضلًا عن تلقى 5 شكاوى عمالية، وتم تسوية شكوى منها، وتم تحويل شكوتين للقضاء، وتبقت شكوتين ما زالتا تحت البحث والدراسة.

وأشار إلى أن المديرية قامت بحملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 200 منشأة، في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كشف ملابسات واقعة تنمر جديدة على أحد المواطنين بسوهاج

9 صفات يستغلها معز مسعود للإيقاع بالجميلات

الصحة: 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 حالة وفاة

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

الصور

image description

وزير الشباب يصل أسيوط لافتتاح بعض المشروعات

image description

حفل وسط البلد بالأوبرا

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

الآلاف فى وداع محمد فريد خميس

image description

إنشاء كوبرى مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

الأكثر قراءة

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

9 صفات يستغلها معز مسعود للإيقاع بالجميلات

إنفوجراف

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

دور الحيوانات الأليفة فى مكافحة آثار كورونا

طفرة فيروس كورونا الجديدة أكثر عدوى

لأول مرة.. العلماء يكتشفون مستوى الإشعاع على سطح القمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

«الأرقام بلغة الإشارة» بالمركز القومى لثقافة الطفل.. اليوم

لطفي السيد: «قاموس التداولية» يترجم إلي العربية لأول مرة

فرقة الموسيقى العربية للتراث تحيى حفلا فى الأوبرا.. الليلة

«الأعلى للثقافة» يحاور شيرين فتحى وعادل سعد «أون لاين»