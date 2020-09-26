البابا تواضروس ينعى الراهب ويصا الشنودى

رحل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، القمص ويصا الشنودي، الراهب بدير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين (الدير الأبيض)، بعد صراع مع المرض، عن عمر تجاوز ٥٧ عامًا، بعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من ٣١ سنة.ولد في ١١ أغسطس ١٩٦٣، وترهب في ٢٢ أبريل ١٩٨٩، وسيم قسًّا في ١٣ أغسطس ١٩٩٦، ورسم في رتبة القمصية يوم ١٢ يوليو ١٩٩٧.تقام صلوات تجنيز الأب المتنيح في الثانية عشرة منتصف ظهر اليوم، في الكنيسة الأثرية بديره بحضور نيافة الأنبا أولوجيوس ومجمع رهبان الدير.وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين ولمجمع رهبان الدير، في رحيل الأب المبارك القمص ويصا الشنودي، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث في مجمع الأبكار.