غرامة «ضخمة» عقوبة تجاوز موظفى الضرائب لـ5 محاذير

أقر قانون الإجراءات الضريبية الجديد عددا من المحاذير على العاملين في مصلحة الضرائب، تشمل حظر الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين المكلفين بالضريبة.يأتي ذلك في المادة 21 من القانون الذي تعكف الحكومة على وضع لائحته التنفيذية تمهيدا لإصدارها في يناير المقبل، فيما حددت المادة 68 من القانون الغرامات المقررة على مخالفة هذه المحاذير، وتبدأ من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، أو بإحدى العقوبتين.