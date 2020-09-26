فرقة الموسيقى العربية للتراث تحيى حفلا فى الأوبرا.. الليلة

تحيي فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، حفلا موسيقيا، مساء اليوم السبت، في دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف، في تمام الثامنة والنصف مساءا.وتقدم الفرقة مجموعة من أغاني الفن الجميل منها: "تلات سلامات، أهل الهوى، قمر له ليالي، ليه يا بنفسج"، وغيرها من الأغاني التراثية.يذكر أن الفرقة تأسست عام 1967 بقيادة المايسترو عبد الحليم نويرة، الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف تحت اسم "فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائى الأصيل"، لإحياء التراث الغنائى الأصيل وتقدم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية المختلفة.