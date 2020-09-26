«تسهيلات» في تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بكفر شكر بالقليوبية

أكد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، استمرار فتح منافذ تلقي طلبات التصالح اليوم، ضمن آلية العمل في إجازات الجمعة والسبت وطوال أيام الأسبوع لاستقبال جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء ودفع مبلغ الجدية 25%، لتجنب تنفيذ قرارات الإزالة.وأضاف رفعت، في تصريحات صحفية، أن أعمال تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء مستمرة طوال أيام الأسبوع، لاستقبال أهالينا المواطنين، تسهيلا عليهم وللقضاء على الزحام والتكدسات، لافتا إلى أنه تم زيادة أعداد العاملين وتوفير كافة سبل الدعم والتسهيلات لإنهاء طلبات المواطنين في سهولة ويسر تام.وناشد رئيس مركز ومدينة كفر شكر المواطنين أصحاب طلبات التصالح بالتوجه الآن إلى منافذ استقبال الطلبات ودفع جدية التصالح في مخالفات البناء بديوان عام مجلس المدينة، منوها أن العمل مستمر لراحة وخدمة المواطنين أصحاب طلبات التصالح.