دور الحيوانات الأليفة فى مكافحة آثار كورونا

عانى الكثيرون من آثار نفسية سلبية بسبب الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد.وكشف استطلاع رأي عن أن وجود حيوان أليف أسهم في خفض مستويات التوتر، بحسب موقع "ياهو".وأجرى باحثون بريطانيون استطلاعا على 6000 بريطاني، رأوا أن امتلاك حيوان أليف يعزز الصحة العقلية ويقلل من الشعور بالوحدة، ويساعد على خفض مستويات التوتر.وأفادت نتيجة الاستطلاع بأن تسعة من كل عشرة مشاركين ساعدهم حيوانهم الأليف في تحمل الإغلاق، وأجمع المشاركون على أنها ساعدتهم في الحفاظ على لياقتهم ونشاطهم.وسجل الباحثون كيف تعامل الناس مع إجراءات الإغلاق خلال ذروة الوباء في المملكة المتحدة، واعتبر معظم الذين شاركوا في البحث أن حيواناتهم الأليفة كانت مصدر دعم كبير.