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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: لن نخسر الانتخابات إلا إذا زوّروها

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:23 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه لن يخسر الانتخابات الرئاسية المقبلة إلا إذا أقدم الديمقراطيون على تزوير نتائج التصويت عبر البريد.

وفي كلمة ألقاها مخاطبا تجمعا من أنصاره في ولاية فيرجينيا، قال ترامب: "لن نخسر الانتخابات إلا إذا أقدموا على الغش، ولا يمكننا أن نسمح لهم بذلك، فالحديث يدور عن مصير بلادنا، لأن هؤلاء الناس سيدمرون بلادنا.. إنه الغش وهم يعلمون ذلك، ووسائل الإعلام تعلم تمام العلم ماذا سيحدث.. والديمقراطيون يعلمون ذلك أحسن من غيرهم، ولكن لا يمكننا أن نسمح لهم بذلك، فإذا لاحظتم شيئا من هذا القبيل فعليكم أن تبلغوا بذلك على الفور".

وتابع الرئيس الأمريكي: "نريد جدا أن يكون الانتقال وديا، لا نريد أن يخدعونا، ولا نريد أن نكون حمقى ونقول: دعونا نسلم لهم الحكم، ونحن نعلم أنهم زوروا ألوفا مؤلفة من بطاقات الاقتراع.. هذا ما لن نتسامح معه أبدا".

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