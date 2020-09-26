باكستان تسجل 566 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

سجلت باكستان، اليوم السبت، 566 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الحالات في البلاد إلى 309 آلاف و581، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو نيوز" التليفزيونية الباكستانية.وسجلت البلاد أيضا سبع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 6451.وقال المساعد الخاص لرئيس الوزراء حول الصحة، فيصل سلطان، أمس، إن المسافرين الدوليين القادمين إلى باكستان اعتبارا من الخامس من أكتوبر المقبل، سيتطلب خضوعهم لاختبار "بي. سي. آر" لإثبات خلوهم من فيروس كورونا.