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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تسجل 566 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:19 ص
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
وكالات
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سجلت باكستان، اليوم السبت، 566 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الحالات في البلاد إلى 309 آلاف و581، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو نيوز" التليفزيونية الباكستانية.

وسجلت البلاد أيضا سبع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 6451.

وقال المساعد الخاص لرئيس الوزراء حول الصحة، فيصل سلطان، أمس، إن المسافرين الدوليين القادمين إلى باكستان اعتبارا من الخامس من أكتوبر المقبل، سيتطلب خضوعهم لاختبار "بي. سي. آر" لإثبات خلوهم من فيروس كورونا.

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