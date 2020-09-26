تكريم معلمى الأقصر الأزهرية للتربية الفنية بمعرض الإسكندرية

شارك معلمو التربية الفنية بمنطقة الأقصر الأزهرية بالدورة التدريبية بمركز الخدمة والنشاط بميامي محافظة الإسكندرية، وذلك خلال الأسبوع الماضي.حيث أقيمت ورش عمل ومعرض ختامي يهدف لنشر الوعي الفني في المجتمع والارتقاء بالذائقة الفنية وبالحس الجمالي والإبداعي.وقد أشاد الدكتور هشام الرفاعي مستشار التربية الفنية بقطاع المعاهد الأزهرية، والزوار من قيادات منطقة الإسكندرية بالأعمال الفنية المتميزة الخاصة بمعلمي منطقة الأقصر الأزهرية.ومن جانبه قدم الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، الشكر لجميع المشاركين الذين أسهموا في إبراز الوجه الجميل للمنطقة من خلال لوحاتهم ومجسماتهم التي تنقل رسالة حضارية وثقافية واجتماعية.وتم تكريم الزملاء المشاركين بشهادات تقدير عن المشاريع الخاصة بهم في معرض التقييم وهم: الزهراء محمد عبدالجواد معهد الكرنك، ومحمود حسن موجه بإدارة أرمنت، وعمر حسان وعلى محمد علي ونفيسة محمد عبدالقوي بإدارة القرنة.