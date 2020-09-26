«التعليم الفنى» يحدد 5 تنبيهات لتجهيز الفيديوهات التعليمية

شكل قطاع التعليم الفني فريق عمل لاستكمال إنتاج الفيديوهات التعليمية لجميع النوعيات بالتعاون مع مديري عموم التعليم الفني.وشدد القطاع بالتنبيه على الآتي:1) التوجيه الفني المختص بالتنسيق مع التوجيه المركزي نحو تكليف المعلمين بتجهيز وإعداد المادة العلمية وترشيح معد المادة العلمية نظري وعملي في جميع النوعيات.2) توفير الخامات التي سوف يتم استخدامها أثناء شرح الدروس العملية (بدون طلاب).3) تجهيز وإعداد المدارس من حيث نظافة المدرسة وإجراءات السلامة المهنية.4) تسهيل مهام والسماح بالدخول المدارس للتصوير لأعضاء فرق العمل (التوجيه المختص- مصور ومنتج) الفيديوهات التعليمية.5) السماح بدخول معامل المدارس التي تجري بها امتحانات نظرا لضيق الوقت.6) تكليف مديري إدارات التعليم الفني بمتابعة الأعمال المشار إليها نظرا للأهمية القصوى.