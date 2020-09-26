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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الفرنسية تعلن توقيف مشتبه به فى هجوم باريس

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:56 ص
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
أبوزيد على
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كشف مصدر قضائي فرنسي اليوم السبت، عن أن الشرطة الفرنسية أوقفت مشتبها به جديدا في هجوم باريس، الذي حدث قرب المقر السابق لصحيفة "شارلي إيبدو" يوم أمس الجمعة، وأسفر عن إصابة شخصين.

ويرتفع بذلك عدد الموقوفين حتى صباح اليوم إلى 7 أشخاص، من بينهم المشتبه فيه الرئيسي الذي ألقت الشرطة القبض عليه بعد الهجوم، حسبما أفادت فضائية العربية.

وذكرت العربية أن الموقوف الجديد، سبق أن سكن مع المشتبه به الرئيسي في حادثة الطعن.

وأضافت، أنه تم الإفراج عن أحد المشتبه بهما بعد توقيفه أمس، وأن المشتبه به الجديد، تم إيقافه في ضاحية سيرجي قرب باريس.

وكان مصدر قضائي أكد أن 5 رجال اعتقلوا بعد هجوم باريس، الذي وقع يوم أمس، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

ونشرت السلطات الفرنسية صورة لمنفذ عملية طعن قرب مقر صحيفة "شارلي إيبدو" السابق، والتي تسببت بجرح شخصين.

ونقلت إذاعة أوروبا 1 عن مسئولين بالشرطة قولهم إن الموقوف اعترف بمسئوليته عن الاعتداء، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وهو معروف لدى الأجهزة الأمنية، كما ذكرت أنه مولود في باكستان.

كما ألقت الشرطة القبض على مشتبه به ثانٍ وكشفت عن أنه جزائري الجنسية.

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